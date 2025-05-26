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Азербайджано-украинский диалог: визит без скрытых смыслов

Ялчин Алиев15:35 - Сегодня
Азербайджано-украинский диалог: визит без скрытых смыслов

Визит министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Азербайджан вполне ожидаемо вызвал определенные обсуждения в некоторых российских экспертных кругах и СМИ, особенно среди тех, кто привык рассматривать любую внешнеполитическую активность бывших республик Союза через призму геополитической конспирологии.

Те из кругов, что демонстрируют откровенную склонность к геополитической экзальтации, тут же вооружились лупой и начали искать в этом шаге «тайные послания», «скрытые вызовы» и, конечно, «последствия для баланса сил в регионе». Ну а как же! Без этого шоу куда мы в информационную эпоху?

Однако, если опустить драматизацию, вдохнуть свежего воздуха и все-таки воспользоваться логикой, для любого здравомыслящего наблюдателя станет очевидно, что подобные визиты — это абсолютно нормальная и общепринятая в международной дипломатии практика. Они служат не для создания интриг, а для обсуждения двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес. Поэтому любые попытки придать этому событию скрытые смыслы выглядят неубедительно, надуманно, да и просто смешно.

Между Азербайджаном и Украиной на протяжении десятилетий складывались стабильные и доброжелательные отношения. Причем речь не о каких-то спорадических эпизодах «дружбы по случаю», а о системной, выверенной линии, основанной на взаимоуважении, равноправии и взаимной выгоде. Эти отношения развиваются независимо от внешних факторов и не направлены против третьих стран. Да-да! Как это ни удивительно для некоторых алармистов, но Баку и Киев вовсе не собираются использовать свои отношения как средство давления на третьи стороны. Это сотрудничество — не антироссийское, не антиармянское, не античье бы то ни было. Оно проазербайджанское и проукраинское. Более того, обе страны — бывшие советские республики — связаны прочными политическими, экономическими и культурными узами, которые формировались годами. Общие вызовы, схожий исторический опыт и ориентация на развитие суверенных государств создали прочный фундамент для доверительного и конструктивного диалога.

Никаких «нюансов», могущих вызвать обеспокоенность у кого-либо, в отношениях Азербайджана и Украины нет. Это зрелое сотрудничество, лишенное неясностей и скрытых мотивов. Потому воспринимать визит украинского министра как нечто из ряда вон выходящее — значит, либо плохо разбираться в реалиях региона, либо намеренно сеять информационный шум.

Особенно увлекательно, конечно, наблюдать за реакцией тех, кто считает, что визит украинского министра в Баку — это некий демарш, политическое послание Москве. Но отнюдь. Здесь как раз-таки все предельно просто и логично. Повторимся, что речь идет всего лишь о нормальном двустороннем диалоге двух суверенных государств. Какие могут быть к этому вопросы у Москвы? Тем более, что сама Россия десятилетиями поддерживала теснейшие связи с Арменией, в том числе в годы, когда азербайджанские земли находились под армянской оккупацией. Это выражалось не только в членстве этих стран в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но и в многочисленных двусторонних соглашениях, в военном и политическом сотрудничестве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров регулярно посещал Армению, армянские чиновники ездили в Москву, и это никого не удивляло и не волновало.

Поэтому недоумение по поводу визита главы украинского МИД в Баку выглядит, мягко говоря, неуместным. Если Армения может иметь интенсивный диалог с Россией, несмотря на сложные региональные реалии, то почему Азербайджан не может поддерживать открытые каналы общения с Украиной? Это элементарная дипломатическая логика, и нарушать ее по политическим соображениям было бы странно.

Таким образом, визит руководителя внешнеполитического ведомства Украины в Азербайджан следует рассматривать исключительно в контексте азербайджано-украинских отношений. Это событие не требует поисков вторых и третьих смыслов, не нуждается в политической драматизации и точно не является вызовом кому-либо. Наоборот, подобные визиты способствуют укреплению стабильности, повышают уровень взаимопонимания и способствуют поиску взаимовыгодных решений в самых разных сферах — от торговли до энергетики, от транспорта до гуманитарного сотрудничества.

Время прекратить рассматривать каждый дипломатический шаг в стиле «кто против кого дружит». Мир стал сложнее, но при этом и более прагматичным. Национальные интересы, добрососедство и взаимная выгода — вот три кита, на которых строятся современные международные отношения. Азербайджан действует именно в этом ключе, и визит украинского министра — лишь подтверждение этому.

Так что не стоит ломать копья. Все, что происходит, логично, прагматично и предсказуемо. А главное — суверенно.

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