На Южном Кавказе постепенно пересматриваются политические установки, которые на протяжении десятилетий определяли характер отношений между государствами региона.

В Армении представлен проект новой Конституции, в котором отсутствует ссылка на Декларацию независимости, содержащую положения о «миацуме» и стремлении к международному признанию так называемого «геноцида армян».

Прежде всего, важно подчеркнуть, что позиция Баку не предполагает никакого вмешательства во внутриполитическую повестку Армении. Азербайджан интересует только устранение конституционных оснований для претензий к его территориальной целостности. Выбор остается за армянским обществом, и вопрос заключается не только в том, готовы ли власти страны отказаться от прежних политических установок, но и в том, поддержит ли армянский народ курс на мир с соседями. Потому что ответственность за будущее страны лежит не только на ее руководстве, но и на гражданах, которым предстоит определить, по какому пути пойдет Армения.

Конституционная ссылка на Декларацию независимости – это одно из принципиальных препятствий на пути к полноценному миру, на необходимости которого справедливо настаивает Баку.

Значение этого шага в то же время выходит далеко за рамки азербайджано-армянских отношений, затрагивая и интересы Анкары, поскольку документ содержал положения, связанные с историческими претензиями Армении к Турции.

В этом контексте показательна реакция турецкого спецпредставителя по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча. Приветствуя опубликованный проект, он написал в социальной сети X: «Историческое изменение в Конституции Армении: формулировка, ставшая причиной спора с Турцией, изъята! Как я уже неоднократно говорил, господин Никол Пашинян является конструктивным и искренним партнером не только в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией, но и в деле установления прочного мира и стабильности в регионе».

Стоит отметить, что Сердар Кылыч неоднократно высказывался о перспективах двустороннего сближения Анкары с Ереваном. Когда его спросили его о требовании Азербайджана изменить Конституцию Армении до подписания мирного соглашения, турецкий представитель ответил: «В конечном итоге это внутреннее дело Армении, и армянский народ и армянские институты будут решать, когда и как они будут проводить этот процесс внесения поправок».

Эта позиция заслуживает внимания в контексте последующих событий. Кылыч отметил суверенное право Армении самостоятельно определять содержание своего Основного закона. Однако Азербайджан рассматривает этот вопрос с призмы перспектив мирного процесса и в известной степени не может рассматриваться как исключительно внутренняя проблема Армении.

Сегодня Кылыч приветствует исчезновение спорной формулировки из проекта Конституции, что вполне закономерно - Турция получает возможность строить отношения с Арменией на иной политико-правовой основе, без прежней конституционной отсылки к положениям, вызывавшим возражения Анкары.

И это позволяет по-новому оценить значение позиции Баку - направленная на устранение территориальных претензий и противоречий в армянской конституционной системе, она отвечает не только национальным интересам Азербайджана, но и принципиальным интересам его стратегического союзника Турции. Нынешние процессы демонстрируют, что Азербайджан не отделяет собственную безопасность от региональной стабильности и последовательно отстаивает также интересы Турции - там, где армянская политическая повестка затрагивает обе страны.

Декларация независимости Армении никогда не была обычным историческим документом - она стала одной из идеологических основ армянской государственности и закрепила политические установки, впоследствии получившие отражение в действующей Конституции страны. В ее преамбуле содержится отсылка к концепции «миацума» - так называемого «воссоединения» Армении и бывшей Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, что по своей политической сути означало претензию на присоединение части территории Азербайджана.

Другим принципиальным положением декларации стало упоминание событий 1915 года в Османской империи в контексте их квалификации как «геноцида армян». Таким образом, еще на этапе провозглашения независимости Армения закрепила в своей государственной идеологии положения, затрагивавшие территориальную целостность Азербайджана и исторические интересы Турции. Для Азербайджана принципиальным являлся вопрос территориальных притязаний, для Турции - положение о событиях 1915 года в Османской империи.

Баку исходит из принципиальной позиции - невозможно одновременно декларировать признание территориальной целостности соседней страны и сохранять претензии к ней в своей конституционной системе. Но интересы Азербайджана этим не ограничивались. Баку также последовательно выступает против политизации событий 1915 года и продвижения вопроса об их международном признании в качестве «геноцида». Азербайджанская дипломатия неоднократно критиковала решения государств, принимавших соответствующие резолюции и заявления, рассматривая подобные шаги как политически мотивированные. Это принципиальная составляющая союзнических отношений Баку и Анкары. И теперь, когда проект армянской Конституции устраняет ссылку на Декларацию независимости, Турция получает возможность избавиться от одного из наиболее чувствительных элементов армянской конституционной риторики. В этом смысле результат имеет значение и для Баку, и для Анкары.

Чтобы понять значение нынешних изменений, необходимо вспомнить, при каких обстоятельствах вопрос Конституции Армении стал одним из центральных в азербайджано-армянских переговорах. После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вопрос о том, откажется ли Армения от прежних установок, приобрел принципиальное значение для будущего региона. Баку последовательно указывал, что Конституция Армении, ссылающаяся на Декларацию независимости, противоречат принципам добрососедства и создает основу для сохранения территориальных претензий. Баку настаивает на устранении этих противоречий как важном условии для подписания мирного соглашения, парафированного 8 августа 2025 года в Вашингтоне.

Иначе сохраняется риск, что политические претензии, от которых стороны отказались за столом переговоров, продолжат существовать в конституционных и идеологических документах. Иными словами, Азербайджан добивается устранения Арменией правовых и политических оснований для территориальных притязаний.

Что касается положений документа, связанных с международным признанием событий 1915 года, то они десятилетиями оставались одним из наиболее чувствительных вопросов армяно-турецких отношений. Таким образом, принципиальная позиция Баку способствовала и устранению проблемы, которая затрагивала интересы союзной Турции.

В опубликованном проекте есть еще одна деталь, заслуживающая внимания в контексте турецко-армянских отношений. Она касается государственной символики Армении и изображения горы Агрыдаг, в Армении ее называют Арарат. Эта гора находится на территории Турции, однако ее изображение – один из центральных элементов армянского государственного герба. Действующая Конституция Армении содержит подробное описание герба, в котором отдельно упоминаются эта гора. В новом проекте описание герба и флага, а также текст государственного гимна предлагается определять законом, а не подробно закреплять в самой Конституции.

Таким образом, изображение Агрыдага перестает быть частью конституционного описания герба. Следует уточнить, что проект пока не предписывает окончательное удаление горы с самого изображения. Для изменения действующего герба потребуются отдельные законодательные решения. Однако политическое значение происходящего очевидно – в Армении предлагается отказаться от прежнего конституционного закрепления символа, связанного с территорией Турции.

Эта деталь приобретает дополнительное значение в контексте отказа от ссылки на Декларацию независимости. Речь идет о пересмотре символических и политических установок, связанных с так называемой «Западной Арменией». Эта историческая концепция предполагает представление о якобы «утраченных армянских территориях» Османской империи. На протяжении десятилетий она оставалась частью национальной политической риторики и использовалась в контексте исторических претензий к Турции.

Теперь же проект новой Конституции предлагает иную отправную точку. Государство должно строиться в пределах международно признанной территории Армении, а его внешняя политика - исходить из принципов суверенитета государств и мирного сосуществования. Нынешнее изменение в армянском конституционном проекте имеет значение не только как результат азербайджано-армянского переговорного процесса. Оно демонстрирует, что защита национальных интересов Азербайджана одновременно способствует устранению проблем, имеющих значение для Турции.

И здесь вновь проявляется значение азербайджанской позиции. Баку последовательно выступал против территориальных претензий и политических установок, препятствующих для добрососедских отношений. В этом отношении азербайджанская дипломатия продемонстрировала принципиальный подход.

С другой стороны, Баку не выступал против развития армяно-турецких отношений как таковых. Напротив, формирование стабильной региональной архитектуры, открытие коммуникаций, расширение экономических связей и развитие транспортных маршрутов отвечают долгосрочным интересам всего Южного Кавказа. Однако устойчивое сотрудничество невозможно без устранения причин прежнего противостояния. Нельзя ограничиваться открытием границ и дипломатическими контактами, оставляя без решения вопросы, которые затрагивают суверенитет и территориальную целостность соседних государств. Именно такую позицию последовательно отстаивал Баку. В этом и заключается одна из особенностей подхода Азербайджана к союзничеству с Турцией – оно проявляется как в заявлениях о братстве и взаимной поддержке, так и в конкретных дипломатических действиях, направленных на защиту общих интересов.

Турецким политическим и дипломатическим кругам, заинтересованным в развитии отношений с Ереваном, очень важно учитывать этот опыт. Нормализация отношений должна опираться и на учет законных интересов союзника, что и декларирует официальная Анкара. Сегодня, когда в Турции приветствуют исключение спорных положений из армянского конституционного проекта, становится очевидно, что именно последовательность Азербайджана сыграла важную роль в формировании новой армянской повестки.

Это и есть главный политический итог происходящего. Баку не допустил вынести за скобки вопросы, имеющие принципиальное значение для его национальных интересов и безопасности, и одновременно способствовал устранению противоречий, затрагивающих интересы Турции.

Разумеется, говорить о завершенном конституционном процессе в Армении пока преждевременно. Но политическое значение решения Еревана очевидно.

И за этим решением стоит новая региональная реальность, которую сформировал Азербайджан.