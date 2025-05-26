Азер Насибов дал первый сольный концерт в Баку: «Счастье - это быть услышанным» - ФОТО

24 мая в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся первый сольный концерт звезды проектов «Голос. Дети» и «Голос. Уже не дети» Азера Насибова, ставший важным событием в жизни молодого артиста и ярким подтверждением его таланта.

Полный зал и искренние эмоции зрителей стали лучшей наградой для певца - в программу вошли авторские песни, проникновенные каверы, а также ретро-азербайджанские и народные композиции, которые певец исполнил с особым чувством и уважением к традициям.

Каждое выступление сопровождалось особой атмосферой, создавая живой отклик в сердцах слушателей - особенно трогательным моментом стало финальное исполнение азербайджанской народной песни «Sarı Gəlin», которое завершило концерт на высокой эмоциональной ноте.

«Счастье - это быть услышанным», - признался Азер Насибов со сцены, подчеркнув, что этот концерт - исполнение мечты, которая жила в нём с детства. «С 11 лет я мечтал о первом сольном концерте именно в Баку, и сегодня эта мечта сбылась», - подчеркнул исполнитель.

В рамках концерта Азер также поделился своим желанием представить Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение», отметив, что готов выйти на международную сцену и показать свою музыку всему миру. Напомним, что ранее певец подавал заявку на участие в конкурсе «Евровидение» от Азербайджана и смог войти в пятёрку финалистов национального отбора.

«Выражаю отдельную благодарность за бесценную поддержку и веру в мой путь Лейле Алиевой, Фонду Гейдара Алиева и руководителю отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилле Ахмедовой», - отметил А.Насибов, благодаря зрителей в зале за поддержку.

Фотографии предоставлены пресс-службой Азера Насибова