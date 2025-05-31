Скандал в Аздраме: Физули Гусейнов прокомментировал свое отстранение

Заслуженный артист Физули Гусейнов прокомментировал новость о его исключении из Художественного совета Азербайджанского государственного академического национального драматического театра имени М.Ф.Ахундова (Аздрама) и вынесении ему выговора.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az актер сказал, что не знал о решении руководства театра:

"Руководство поступает так, как считает нужным. Что тут такого? Пойду на работу, наверное, сообщат. Работнику могут и выговор объявить".

Ф.Гусейнов также прокомментировал сообщения о произошедшей между ним и актером Али Нуром драке и обращении последнего в правоохранительные органы.

"Я не знаю такого актера. Пусть жалуется куда хочет. Этот человек мне не интересен", - добавил он.

Напомним, минувшим днем распространилась информация об исключении Ф.Гусейнова.

Отмечалось, что ему объявлен выговор. Причиной стал конфликт, произошедший между Ф.Гусейновым и актером А.Нуром на заседании совета.

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