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Али Нур подал заявление в полицию на Физули Гусейнова: Ведется расследование

Феликс Вишневецкий15:44 - Сегодня
Али Нур подал заявление в полицию на Физули Гусейнова: Ведется расследование

Народный артист Азербайджана Али Нур сообщил на своей странице в социальной сети Instagram о том, что в апреле на заседании художественного совета, прошедшем в Академическом национальном драматическом театре, возникшие разногласия переросли в серьёзный конфликт.

«Во время этих споров Физули Гусейнов (заслуженный артист Азербайджана – прим.ред.) по наущению Мехрибан Алекперзаде (худрук Аздрамы – прим.ред.) проявил ко мне агрессивное поведение и спровоцировал неприятный инцидент. Сразу после произошедшего я официально обратился в правоохранительные органы и прокуратуру по данному делу. В настоящее время в прокуратуре ведется расследование по уголовному делу Физули Гусейнова», - отмечает Али Нур.

А.Нур отмечает, что для того, чтобы не нанести ущерб репутации театра, он не разглашал этот инцидент общественности и предпочёл опровергать информацию в прессе: «Считал, что руководство театра объективно оценит ситуацию и примет соответствующие дисциплинарные меры. К сожалению, мои ожидания не оправдались. Инцидент не только не был расследован, но и был покрыт. Физули Гусейнов не был подвергнут строгому взысканию, не уволен и не исключён из состава художественного совета. Он продолжает свою деятельность так, будто ничего не произошло. Почему руководство театра закрывает глаза на эту безответственность? Кого они боятся? Какого ещё неприятного или даже преступного инцидента им предстоит дождаться? Моя семья справедливо обеспокоена этой ситуацией. Они ожидают от руководства театра наказания Физули Гусейнова и восстановления справедливости».

Народный артист подчеркивает, что в случае отсутствия принятия каких-либо мер, его «близкие намерены самостоятельно вмешаться в ситуацию и дать Физули Гусейнову ответ на языке, который он поймёт»: «Я же категорически не хочу, чтобы это произошло! Уверен, что Физули Гусейнов получит заслуженное наказание в соответствии с законом за своё преступление. Однако бездействие руководства театра, которое оставляет его безнаказанным и не принимает никаких дисциплинарных мер, полностью противоречит их служебным обязанностям и ответственности».

Али Нур также отметил, что по поводу произошедшего он официально обратился к Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой, а также в соответствующие государственные органы и к уполномоченным лицам: «Проинформировал их о хаосе, возникшем в театре под руководством Мехрибан Алекперзаде. Верю, что рано или поздно правда и справедливость восторжествуют. В противном случае руководство театра будет нести прямую ответственность за все возможные последствия».

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