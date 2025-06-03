Ухудшение погоды в Азербайджане: Жизненно важные советы от дорожной полиции для вашей безопасности

Согласно данным синоптиков, в ближайшие 2 дня на территории страны ожидается сохранение нестабильной погоды с ветром и дождём.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Главное управление Государственной дорожной полиции, обращаясь к участникам движения в связи с данным предупреждением, просит их быть осторожными при выезде на дорогу и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать возможных неприятных ситуаций на дорогах.

Владельцы и водители грузовых автомобилей с прицепами, тентами и больших габаритов должны проявлять повышенную ответственность, помнить, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, а также уделять особое внимание упаковке перевозимого груза. Транспортные средства следует ставить вдали от объектов с высоким риском опрокидывания, при парковке отдавать предпочтение закрытым помещениям, а в дождливую погоду соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями.

Отмечается, что пешеходы должны учитывать ветреную и дождливую погоду, избегать поведения на дорогах, которое может угрожать их жизни и здоровью, а также безопасности других участников движения.

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