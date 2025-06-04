Погода на четверг: В Баку ожидается до 31° тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 5 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром в некоторых районах возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19° тепла, днём - 26-31° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность - ночью 60-65%, днём 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы. В отдельных районах возможны кратковременные ливни и град. Утром в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман. Ожидается умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днём – 25-30° тепла, в горах ночью – 5-10° тепла, днём – 13-18° тепла.

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