Айгюн Кязимова: «Я красива как Моника Беллуччи» - ФОТО - ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова презентовала новую песню «Abrakadabra» и снятый на нее видеоклип.

Трек «Abrakadabra» написан авторами мегахита А.Кязимовой «S.O.S.» Кязым Джаном (музыка) и OGB (текст) – новая песня, стала своеобразным продолжением песни «S.O.S.», которая ранее попала в глобальный музыкальный тренд – она также посвящена миру звёзд, яркости сцены и магии, которой окружена публичная жизнь. «Abrakadabra» - это новый музыкальный манифест народной артистки, живущей в ритме шоу-бизнеса, являющийся отражением её внутренней энергии, харизмы и стиля.

«Gözlərimdə parıldayır Gucci, gözələm necə Bellucci» (В глазах моих сияет Gucci, я красива, как Беллуччи) – поет Айгюн Кязимова в новой песне, отмечая, что «sevimliyəm, sehrliyəm, güvənirəm şarma» (любима, волшебна, доверяю шарму).

Подчеркнем, что в треке немало месседжей – к примеру «Sən mən ola bilmərsən, çox özünü yorma» (Ты не сможешь быть мной, не утруждай себя зря), «Tərzimi kopyala, oğra» (Копируй мой стиль, воруй) и т.д.

Как и все последние видеоклипы А.Кязимовой, клип на песню «Abrakadabra» также был снят в Турции режиссером Селимом Акаром – примечательно, что руководителем проекта выступил близкий друг певицы, азербайджанский дизайнер с мировым именем Руфат Исмаил.

Отметим, что над образами азербайджанской дивы в проекте «Abrakadabra» работала команда, сотрудничающая с топовыми турецкими звездами, такими как Ажда Пеккан, Хадисе, Бюлент Эрсой и т.д.