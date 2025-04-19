Песня Айгюн Кязимовой попала в глобальный музыкальный тренд - ФОТО - ВИДЕО

Песня «S.O.S» народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой начала стремительное восхождение на электронных музыкальных платформах по всему миру.

Напомним, что презентованная вместе с видеоклипом 5 июля 2025 года, композиция сразу же завоевала статус абсолютного хита, а сегодня «S.O.S» занимает 1-е место в Shazam-чарте Нидерландов, 2-е — в Чехии и Финляндии, и 3-е — в Дании. В рейтинге YouTube Music песня лидирует в Молдове, где уже признана главной музыкальной сенсацией сезона.

Новый виток популярности треку принесла кавер-версия на русском языке, которая разошлась по цифровым платформам и соцсетям, открыв песню новой аудитории.