​​​​​​​Rauf & Faik поздравили поклонников с праздником Гурбан кадром из Баку - ФОТО

Популярный дуэт Rauf & Faik (братья-двойняшки Рауф и Фаик Мирзоевы) поздравил своих подписчиков с праздником Гурбан, опубликовав в социальной сети Instagram фото, сделанное в Баку.

На снимке артисты запечатлены на фоне одной из самых знаковых мечетей города -Тезепир. Под фото музыканты лаконично написали: «Kurban Mubarak», таким выразив уважение к традициям и праздничному дню.

Отметим, что количество подписчиков на страницу дуэта в Instagram приближается к 900.000 - напомним, что в мае артисты посетили столицу Азербайджана.



