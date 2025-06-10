История с повреждением антикварного автобуса получила неожиданное завершение

Певица Нармин Керимбекова и фотограф Келвин Гасымов сообщили в своих Instagram Stories, что ситуация с антикварным автобусом Ford MK 2 урегулирована.

Обе стороны отметили, что пришли к взаимопониманию и договорились без привлечения суда - они также поблагодарили подписчиков и общественность за проявленное внимание и поддержку.

Напомним, ранее между сторонами возник спор в связи с повреждением редкого автобуса, который, по словам фотографа, был исписан и частично сломан дочерью певицы - сейчас ситуация разрешена мирным путём.