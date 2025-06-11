На Премии МУЗ-ТВ почтили память Муслима Магомаева – ВИДЕО

Во время церемонии Премии МУЗ-ТВ, прошедшей в Москве, трогательной частью вечера стало исполнение песни «Эхо любви» из репертуара Анны Герман.

Композицию исполнили солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева и народный артист РСФСР Лев Лещенко.

На фоне звучащей песни на экранах транслировались фотографии ушедших артистов, оставивших значительный след в музыкальной истории. Первым кадром стал образ Муслима Магомаева - легендарного азербайджанского певца, чьё имя по сей день ассоциируется с выдающимся вокалом, харизмой и культурным наследием, объединившим целые поколения слушателей.

Трогательное исполнение и внимательное отношение к памяти ушедших артистов вызвали волну аплодисментов и признания со стороны публики в зале, а также пользователей социальных сетей.

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