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Филипп Киркоров «оживил» Муслима Магомаева в новом клипе - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:18 - Сегодня
Филипп Киркоров «оживил» Муслима Магомаева в новом клипе - ВИДЕО

В День всех влюбленных народный артист РФ Филипп Киркоров презентовал новый клип на песню «Вы с нами», являющуюся признанием в любви легендам советской эстрады.

Вместо традиционного признания в любви любимому человеку, король российского шоу-бизнеса посвятил свою новую композицию и снятый на нее видеоклип легендам советской эстрады. В клипе с помощью искусственного интеллекта «оживлены» выдающиеся имена прошлого, среди которых легендарный азербайджанский исполнитель Муслим Магомаев, кинодива Людмила Гурченко, польская певица Анна Герман и другие.

В клипе зрители могут увидеть фрагмент из видео Муслима Магомаева «Синяя вечность», снятого на Каспии, а также его знаменитые фотографии, которые «оживают» на экране.

«Мои глаза видели Гурченко. Мои уши слышали Магомаева. Мой голос звучал с Кобзоном. Верю, мое сердце, наши сердца сегодня бьются и за них… вечно живых, вечно гениальных… Вы с нами», - отмечает Филипп Киркоров, презентуя новый клип в соцсетях.

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