Дизайнер Эльнур Бабаев о том, как ИИ меняет профессию, подход и правила игры в современном дизайне - ФОТО

В последние годы влияние искусственного интеллекта стремительно меняет мир творчества и дизайна.

Эльнур Бабаев, один из ведущих азербайджанских дизайнеров с многолетним опытом, недавно публично рассказал о своём решении сменить профессию. По его словам, возможности в дизайне сейчас значительно сократились именно из-за широкого распространения ИИ, который изменил всю индустрию.

Это интервью - не только о личном выборе Эльнура и его профессиональном пути в дизайнее, но и о вызовах, с которыми сталкиваются профессионалы креативных профессий сегодня. 1news.az поговорил с ним о том, как меняется дизайн в эпоху новых технологий, какие барьеры стоят на пути талантливых специалистов и какие перспективы открываются перед ними.

- Когда вы впервые поняли, что дизайн - это именно ваше дело? С чего всё началось?

- С детства меня привлекали цвета, предметы, их формы и так далее. Я сам с раннего возраста занимался рисованием. А в качестве хобби интересовался автомобильным дизайном. В 1999 году, окончив среднюю школу, я поступил на факультет строительной инженерии одного из ведущих университетов Турции - Ближневосточного технического университета (ODTU). Позже, узнав, что в этом же университете есть факультет дизайна, а точнее - промышленно/продуктового дизайна, я пересдал экзамены и перевёлся туда. Промышленный дизайн охватывает всё, чем мы пользуемся в повседневной жизни - от автомобилей до мобильных телефонов. Я потерял год из-за смены факультета, но это того стоило (улыбается).

- Какими основными качествами должен обладать дизайнер?

- Когда речь заходит о дизайне, первое, что приходит на ум, - это вкус. И, конечно, вкус - вещь субъективная. Ведь даже само понятие искусства и того, что считается настоящим искусством, всегда было предметом споров. Но в любом случае существует общее понимание и вкус. В моей области, помимо хорошего дизайна со вкусом, очень важны и эргономические аспекты - удобство, функциональность и так далее. На самом деле, в графическом дизайне всё то же самое: функциональность тоже стоит на первом месте.

- Какими были ваши первые заказы или проекты? Есть ли среди ранних работ те, которые до сих пор вам дороги?

- Во время учёбы в университете я параллельно начал работать в одной дизайн-студии. Это помогало мне покрывать расходы на учёбу, а заодно развивать свои навыки в графическом дизайне. Первые коммерческие, то есть, реальные проекты были именно там - в этой студии. Позже, уже во время учёбы, я проходил стажировку в таких компаниях, как Man, Fiat, Otokar, и участвовал в реальных проектах уже в составе их команд.

- Когда вы почувствовали, что вас начали воспринимать как профессионала?

- Ещё во время учёбы в университете немецкая компания Man, которая занимается производством автобусов, грузовиков и т.д., собиралась принять на оплачиваемую стажировку студентов из нашего университета. Из всех кандидатов выбрали меня и ещё одного товарища. Именно тогда у меня появилась уверенность в себе. Позже я занял первое место на одном конкурсе, и с этого момента успехи начали приходить постепенно.

- В начале пути что или кто вас вдохновлял? Были ли это кумиры, визуальные стили, культурные события?

- В нашем университете была большая библиотека, и я проводил там всё своё свободное время. Меня очень вдохновляли работы, которые я видел в дизайнерских журналах - с воодушевлением их просматривал и мечтал о том, что однажды сам буду создавать такие проекты. Это помогало мне не терять мотивацию и продолжать работать над собой.

- У вас довольно много международных наград - какие из них особенно важны для вас и почему?

- Да, у меня есть множество международных наград как в области промышленного, так и графического дизайна. Конечно, наиболее важные те, которые престижны. Например, в сфере продуктового, то есть, промышленного дизайна я получил награды Red Dot, A’Design Award, International Design Award и другие. В графическом дизайне - в частности, в дизайне постеров и афиш - у меня также есть престижные награды. Мои работы были представлены на уважаемых выставках, таких как Lublin Biennial, Dubai Design Week и т.д.

- Каким был ваш самый сильный проект или самая сложная профессиональная задача?

- В 2018 году я участвовал в проекте по созданию электромобиля с автопилотом для Азербайджана. Это был проект компании IDRAK Technology. Работа была очень ответственная, поэтому сопровождалась небольшим стрессом, но в итоге всё прошло успешно. Мы получили две престижные международные награды, а в 2019 году представили реальный продукт на выставке в Baku Expo Center. Это один из самых значимых проектов в моей карьере.

- Опыт сотрудничества с какими локальными или зарубежными заказчиками, студиями оставил у вас особое впечатление?

- Работая в рекламных агентствах, я сотрудничал со многими как локальными, так и зарубежными брендами. В сфере продуктового дизайна тоже реализовывал проекты как для государственных структур, так и для частных компаний страны. Конечно, особенно запоминаются заказы от известных компаний.

- Как вы оцениваете развитие графического дизайна в Азербайджане за последние 10 лет?

- На самом деле, я бы сказал не только за последние 10 лет - с момента обретения независимости развитие идёт в положительном направлении. Сегодня в стране уже достаточно профессиональных дизайнеров, есть местные специалисты, которые дают качественное образование в области дизайна. На самом деле, дизайн в Азербайджане существовал и до независимости - ещё в советское время. Мой коллега Расул Гасан издал ценную книгу, посвящённую локальному дизайну прошлого века. Это результат серьёзного исследования и большого труда.

- У нас есть интерес к авторскому и нестандартному дизайну, или по-прежнему доминирует подход «лишь бы работало»?

- Да, как и везде, у нас тоже есть интерес к нестандартному дизайну, и он всегда был. Просто существуют определённые принципы маркетинга. Если дизайн создаётся как коммерческий заказ, то основная цель заказчика - увеличить продажи. Поэтому при профессиональном подходе иногда приходится отодвигать художественную сторону на второй план и фокусироваться именно на эффективности. Идеальным же считается тот проект, в котором сочетаются и нестандартное художественное решение, и успешные продажи.

- Наши национальные традиции, орнаменты и шрифты находят своё место в современном дизайне? Или все стараются работать исключительно в «европейском стиле»?

- Преимущество нашей страны в том, что мы находимся на стыке Востока и Запада. Когда западные стили гармонично сочетаются с нашими национальными элементами, получаются очень удачные результаты. Это касается не только дизайна, но и музыки, и других видов искусства.

- Когда вы впервые почувствовали, что искусственный интеллект начал менять вашу сферу?

- Когда появились первые инструменты дизайна с поддержкой искусственного интеллекта, всем и так было понятно, что подобный процесс неизбежен. Причём это касается не только дизайнеров - многие профессии постепенно уходят в прошлое. Я сам тоже в какой-то момент остался без работы, и после этого принял решение сменить сферу деятельности.

- Что вы почувствовали, когда поняли, что ранее занимавшие у вас часы задачи теперь можно выполнить быстро с помощью инструментов искусственного интеллекта?

- Да, одно из главных преимуществ искусственного интеллекта именно в этом - раньше мы тратили часы на монтаж или другие задачи, а теперь решаем их с помощью одной команды (prompt). Это, конечно, положительный момент. Я сам теперь постоянно активно использую такие инструменты. Даже отвечая на вопросы, я сначала записал голосом, чтобы не тратить много времени на написание, а потом с помощью ИИ преобразовал в текст (улыбается).

- Почему вы решили оставить дизайн и перейти в кибербезопасность? Было ли это протестом, интересом или рациональным шагом?

- Решение уйти из дизайна полностью связано с профессионализмом. Здесь нет места эмоциональному подходу, обидам или протесту против искусственного интеллекта. Я уже не в том возрасте, чтобы реагировать на события эмоционально (улыбается). Просто с течением времени возможности в дизайне стали сокращаться, и пока что я переключился на кибербезопасность - другую сферу, которая меня интересует, и которая стала новым источником дохода. В этой области еще будет работа на ближайшие 4-5 лет. А что будет дальше - воля Всевышнего. Дизайном я всегда буду заниматься - и как хобби для личных художественных проектов, и как профессионал, если будут коммерческие заказы.

- Как вы думаете, дизайнер будущего будет, скорее, куратором, управляющим искусственным интеллектом, чем творцом?

- Да, на какое-то время дизайнер действительно станет, скорее, куратором, промптером, управляющим искусственным интеллектом. Текущая динамика это подтверждает. Но, разумеется, у такого промптера должно быть своё понимание, вкус, определённое образование и кругозор, чтобы он мог принимать решения по итоговому результату. Потому что искусственный интеллект - всего лишь инструмент. Именно вы даёте ему идею, задачу - что именно нужно создать.

Со временем у искусственного интеллекта, безусловно, появится собственный вкус, собственное мировоззрение, собственный профессионализм. Он ведь тоже постоянно развивается. Уже сейчас активно обсуждаются некоторые этические вопросы. Например, когда в будущем ИИ достигнет уровня, на котором будет самостоятельно принимать решения, кто тогда понесёт ответственность за эти решения? И если потребуется, кого будут наказывать?

Вопрос касается не только дизайна. Возьмём, к примеру, медицинскую операцию или решения, принимаемые в условиях военных действий. Сейчас дроны, работающие на базе ИИ, всё ещё получают команду на поражение цели от человека. Но что будет, когда ИИ сам будет принимать решение и сам же наносить удар? Если в результате окажется, что было совершено военное преступление - кто тогда будет признан виновным? Это станет предметом серьёзных обсуждений. В целом, этическая сторона искусственного интеллекта остаётся открытым и дискуссионным вопросом.

- Учитывая стремительное развитие искусственного интеллекта, каким вы видите будущее дизайна в Азербайджане и в мире в целом?

- На самом деле, неважно - в Азербайджане или в мире - ИИ уже сегодня клонирует человеческие способности. Поэтому какого-либо радикального изменения в качестве дизайна не произойдёт. Просто теперь автором дизайна будет не человек, а искусственный интеллект. Как я уже упоминал ранее, искусственный интеллект повлияет на все сферы, и во многих сферах люди останутся без работы, но результат будет более профессиональным.

Более подробно с работами дизайнера Эльнура Бабаева вы можете ознакомиться на его странице в социальной сети Instagram – @elnurbabayev_com.