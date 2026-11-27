Вчера у здания правительства Армении снова было шумно - на этот раз поводом для уличного спектакля послужила запись в паспортах выходцев из Карабаха, где в графе «место рождения» указывается Азербайджан.

Казалось бы, что может быть очевиднее? Люди родились в регионе, который является международно признанной территорией Азербайджанской Республики, а значит, этот факт должен быть зафиксирован и в официальных документах. Но для реваншистов даже такая элементарная констатация реальности оказалась неприемлемой, причем настолько, что обычная строчка в паспорте превратилась в предлог для очередного политического фарса. Паспорт превратился в поле битвы за сохранение иллюзий, а элементарная административная запись была объявлена чуть ли не актом национального унижения.

Десятилетиями в армянском общественном сознании выращивался удивительный феномен - умение жить в выдуманной картографии, где границы стираются ластиком мифологии, а на их месте фломастером рисуются фантомные образования. Но чернила реальности оказались более стойкими.

Когда дело дошло до оформления новых биометрических паспортов граждан Армении, выяснилось, что политические фантазии и международная практика документирования - вещи совершенно разные. Армянские власти решили указывать страну рождения, ориентируясь на стандарты ИКАО и географические наименования, используемые в системе ISO. В этой системе нет места самопровозглашенным образованиям, не получившим международного признания.

Однако в среде реваншистов отказываются лечиться от исторической амнезии. Тон протесту задал Анастас Исраелян, глава НПО, само название которого несет в себе сепаратистский посыл. Он назвал «самоубийством» указание Азербайджана в паспорте гражданина Армении, родившегося в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, назвав это «политикой отуречивания», которую проводят армянские власти.

Вот до какой степени политическая демагогия способна подменять здравый смысл. Указание государства, на территории которого расположен населенный пункт рождения человека, преподносится как проявление некой «угрозы». За этой истерикой скрывается гораздо больше, чем недовольство паспортной записью. Речь идет о болезненном сопротивлении новой политической реальности, в которой больше нет пространства для прежней системы территориальных претензий, подкреплявшихся десятилетиями оккупации и шовинистической пропаганды.

Показательно, что в ереванских коридорах власти нашлись люди, уставшие обслуживать этот бесконечный театр абсурда. Вышедший к протестующим секретарь Совбеза Ален Симонян провел для митингующих мастер-класс по базовой географии и юриспруденции. На вопрос журналиста о недовольстве «арцахцев» графой о месте рождения последовал резонный вопрос: «А где же они родились? В то время, когда они родились, разве существовала страна Арцах?» Когда же репортеры сказали, что эти люди там жили, ответ прозвучал еще жестче «И что? Я тоже жил в России и во Франции. Это не по желанию указывается. Если эти люди родились в Азербайджане, то что должно быть написано? В паспорте какой страны это указывается иначе?»

Но, пожалуй, наиболее болезненным для протестующих оказалось напоминание Симоняна о том, как была поставлена точка в истории сепаратистского проекта. И в этом - нерв всей истории. Преступный проект, который десятилетиями преподносился армянскому обществу как «полноценное государственное образование», прекратил существование, однако его идеологическое наследие продолжает жить в сознании реваншистских кругов.

В сущности, это и есть главная особенность нынешней армянской политической дискуссии - когда аргументов не остается, на первый план выводятся эмоции и попытки представить признание фактического положения вещей как «предательство».

На этом фоне особенно показательна позиция Никола Пашиняна, вынужденного считаться с новой геополитической реальностью. Премьер Армении подчеркнул необходимость руководствоваться положениями парафированного мирного соглашения с Баку. При этом он озвучил фразу, которая гораздо точнее любых дипломатических формулировок характеризует нынешнее положение Армении: «Чтобы «Ераблур» не расширялся. Либо «Ераблур» будет расширяться, либо мы должны оставаться в рамках парафированного мирного соглашения».

«Ераблур» - военное кладбище в Ереване, и когда премьер-министр вынужден объяснять необходимость мирного соглашения перспективой новых могил, становится очевидно, насколько дорого обошлась Армении прежняя политика конфронтации.

Именно здесь проходит водораздел между вынужденным политическим прагматизмом и реваншизмом. Одни пытаются удержать Армению в рамках новой региональной реальности, другие даже паспортную графу превращают в повод для политической мобилизации.

Впрочем, нынешняя история демонстрирует еще одно обстоятельство. Армянские власти сталкиваются с последствиями политики, которую десятилетиями проводили их предшественники. Вопрос в том, сколько еще армянский народ будет расплачиваться за эту политическую наследственность. Можно сколько угодно произносить сепаратистские лозунги и обвинять Пашиняна в «реализации чужих программ». Но ни одна из этих акций не изменит новые реалии.

Сегодня перед Арменией и ее обществом стоит выбор, который гораздо шире паспортной дискуссии - либо она окончательно расстается с реваншистскими иллюзиями и территориальными претензиями, и начинает выстраивать нормальные отношения с соседями, либо продолжает оставаться заложницей политических сил, для которых даже строчка в паспорте становится поводом для очередной истерики.

В конечном счете паспорт здесь оказался куда честнее многих политиков, зафиксировав неизменную реальность: Карабах – это Азербайджан!