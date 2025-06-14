ВНИМАНИЮ водителей: движение на дороге Бинагади - Новханы будет частично ограничено
На автомобильной дороге Бинагади - Новханы с 14 по 16 июня будет частично ограничено движение транспортных средств в связи с проводимыми ремонтными работами.
Как передает 1news.az, об этом сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Ведомство отмечает, что дорога не будет полностью закрыта для движения.
ГААДА рекомендует планировать поездки заранее и учитывать временные изменения в организации движения, которые будут применяться в зоне проведения ремонтных работ.
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