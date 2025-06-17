Российский оркестр выступил в Баку в знак благодарности за помощь в эвакуации из Ирана - ВИДЕО

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Государственного академического большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского.

Это выступление, вход на которое для зрителей был свободным, стало знаком благодарности Азербайджану за помощь в эвакуации коллектива из Ирана.

Напомним, что ранее оркестр находился на гастролях в Тегеране, однако из-за обострившейся обстановки в регионе было принято решение о срочном возвращении артистов - благодаря содействию азербайджанских властей и дипломатических структур, музыканты были оперативно эвакуированы и смогли безопасно покинуть Иран.