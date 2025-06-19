Ани Лорак получила российское гражданство

Поп-певица Ани Лорак (настоящее имя - Каролина Куек) получила российское гражданство.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ее окружении – отмечается, что певица получила паспорт гражданина России 9 июня, в документе она оставила свое имя - Каролина.

Ани Лорак родилась в городе Кицмань Черновицкой области Украины. Артистка представляла Украину на «Евровидении-2008» с песней «Shady Lady» и заняла второе место, после чего получила почетное звание народной артистки Украины – отметим, что в ноябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лишил её этого почётного титула

С 2014 года Ани Лорак живет и работает в России.

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