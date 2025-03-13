Ани Лорак блистала на мальдивской свадьбе в «волшебном» платье от азербайджанского дизайнера - ФОТО

Сегодня стало известно, что звезда российского шоу-бизнеса Ани Лорак и инструктор по йоге, эксперт по комплексному оздоровлению организма Исаак Виджраку связали себя узами брака.

Пара тайно сыграла свадьбу на Мальдивских островах, скрыв событие от широкой публики.

Особое внимание привлекли наряды певицы - на церемонии Ани Лорак сменила два платья, одно из которых было создано специально для нее азербайджанским дизайнером с мировым именем Руфатом Исмаилом.

По словам артистки, этот наряд был «волшебным» и как видно на нижеприведенных фотографиях стал настоящим украшением торжества.