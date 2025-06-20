Снесенный бассейн просуществовал на крыше жилого дома 23 года – ВИДЕО

Хостел, построенный на крыше двухэтажного здания по адресу проспект Азадлыг, 13 был снесён - также были полностью демонтированы расположенные там санузел, баня и бассейн.

В новостном сюжете Xəzər Xəbər отмечается, что бассейн, функционировавший на крыше исторического здания в течение 23 лет, был построен незаконно.

Подчеркивается, что бассейн построил Валех Аббасалиев, проживающий на последнем этаже здания, но, по его словам, все постройки были возведены с разрешения соответствующих исполнительных структур. В.Аббасалиев заявляет, что намерен обратиться в суд по поводу сноса построек на крыше.

В свою очередь в Насиминском объединении жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что после поступившей жалобы специалисты организации провели осмотр здания, в результате которого было установлено, что бассейн и другие дополнительные постройки на крыше создают серьёзную угрозу для конструкций здания и кровли – с целью предотвращения более серьёзного ущерба зданию возникла необходимость в принятии неотложных мер, в результате чего постройки были снесены.

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