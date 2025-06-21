Папахи, кепка-аэродром и четки: Национальный колорит Баку в образах звезд UFC - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня в Crystall Hall впервые в Азербайджане пройдет турнир UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) - это спортивное событие по смешанным единоборствам (MMA), организованное Ultimate Fighting Championship, крупнейшей и самой престижной бойцовской лигой в мире.

На фоне турнира UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr., который проходит в азербайджанской столице, выбрали в качестве части своего образа азербайджанские национальные головные уборы. Если в случае с Рафаэлем Физиевым папаха - уже давно его узнаваемый символ, то другие участники турнира, похоже, тоже решили отдать дань уважения традициям страны, которая принимает бой.

Халил Раунтри-младший, соперник Джамала Хилла в главном бою вечера, ещё по прилёту в Баку приобрёл папаху как сувенир - и, судя по всему, настолько проникся образом, что с тех пор не расстаётся с ней.

Боец гулял по городу в папахе, а затем вышел в ней и на церемонию взвешивания, и на битву взглядов в Crystal Hall.

Но самым неожиданным жестом удивил нигерийский тяжеловес Мухаммед Усман - на взвешивании он появился в образе типичного бакинца: на нём была кепка-аэродром, а в руке - чётки.

Отметим, что на фоне яркого спортивного шоу такие детали приобретают особую силу - в Баку бойцы UFC не просто дерутся, но и встраиваются в местный контекст, впитывают атмосферу города, открывают для себя азербайджанскую культуру.