Состоялись встречи между представителями культурной и креативной индустрии Азербайджана и Хорватии – ФОТО

Делегация Азербайджана во главе с министром культуры Адылем Керимли 23 июня посетила столицу Хорватии - город Загреб.

В рамках поездки прошли двусторонние встречи с участием представителей ряда отраслей культурной и креативной индустрии Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры АР.

На второй день поездки представители 15 азербайджанских компаний, работающих в различных сферах - анимации, образования, кино, музыки, цифровых технологий, ювелирного дела и дизайна, - включая студию Mozalan, студию анимации Alov, Dynamic Box, Eduaz Co., Kinobox, Aydemir Entertainment, JazzLab Agency, One Click, Khatai Heritage, Atide-Couture, Gallery Centre, Gilabi Ceramics и других - провели встречи с ведущими хорватскими организациями в сфере креативной индустрии.

Встречи проходили в офисах Хорватского аудиовизуального центра (HAVC), We Move Music Croatia, фонда Kultura Nova, Zagreb Film и других организаций.

В ходе презентаций и обсуждений был подчеркнут экспортный потенциал культурной и креативной индустрии Азербайджана, а также проведён обмен мнениями относительно возможностей выхода на хорватский рынок и перспектив дальнейшего сотрудничества.

В Минкультуры АР подчеркивают, что такие бизнес-встречи проводятся в рамках направлений деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Хорватией - это первые встречи в таком формате между субъектами бизнеса в сфере культурной и креативной индустрии, что является важным шагом для расширения взаимных связей между сторонами.

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