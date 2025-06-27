В МЧС рассказали о пожаре на складе пиротехники киностудии «Азербайджанфильм»
Как сообщается, пожар, вспыхнувший минувшей ночью в здании, где хранилась пиротехника, используемая при съемках фильмов, на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы, был потушен в короткие сроки благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС.
В результате взрыва обрушились конструкции одноэтажного строения общей площадью 200 м².
Другая пиротехника, хранившаяся в деревянных ящиках, 3 баллона с пропаном и близлежащие строения были защищены от огня.
Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Причины инцидента выясняются соответствующими органами.
Читайте по теме:
Пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм» потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
518