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Пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм» потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:51 - Сегодня
Пожар на территории киностудии «Азербайджанфильм» потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, потушен.

Об этом сообщили в МЧС.

00:20

Благодаря оперативным и неотложным мерам, предпринятым силами Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар, произошедший на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, был в короткие сроки локализован.

Об этом сообщили в МЧС.

В настоящее время продолжается операция по полному тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

23:52

На горячую линию “112” Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром, на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в Баку.

В связи с сообщением на место происшествия были незамедлительно направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Дополнительная информация будет предоставлена.

23:50

В Министерстве оборонной промышленности прокомментировали распространившуюся информацию о якобы взрыве на заводе "Алов".

В ответ на запрос Oxu.Az в пресс-службе ведомства заявили, что данная информация не соответствует действительности.

Подчеркивается, что на заводе "Алов" никакого взрыва или пожара не произошло.

23:43

В Баку произошел мощный взрыв.

Как сообщает Report, инцидент произошёл на старом пиротехническом участки Киностудии.

Указывается, что на место происшествия были привлечены экстренные службы.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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