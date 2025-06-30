Минюст Азербайджана внедряет проверку родственных связей при регистрации браков

С 1 июля в Азербайджане в целях защиты здоровья будущих поколений и предотвращения врождённых заболеваний расширяется список родственников, которым будет запрещено вступать в брак.

В соответствии с изменениями, внесёнными в статью 12 Семейного кодекса, будет запрещено заключение брака между двоюродными братьями и сёстрами (при наличии общих биологических бабушки или дедушки), сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции АР.

Также будет запрещено заключение брака между дядей и племянницей, тётей и племянником.

Отмечается, что наличие родственных связей между лицами, желающими вступить в брак, будет проверяться сотрудниками отдела регистрации, консульских учреждений или представителями исполнительной власти через информационную систему Министерства юстиции.

Если получить эти сведения через систему будет невозможно, к заявлению о заключении брака необходимо приложить копии свидетельств о рождении вступающих в брак и их родителей - если эти документы также недоступны, могут потребоваться дополнительные документы для установления наличия или отсутствия родственных связей. В случае выявления вышеуказанных родственных связей регистрация брака будет отклонена.

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