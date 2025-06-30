Запрет на родственные браки в Азербайджане вступает в силу с завтрашнего дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июля 2024 года утвердил ряд изменений, внесенных в Семейный кодекс, Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно закону, в Азербайджане запрещено заключение брака между близкими родственниками. В частности, между двоюродными братьями и сестрами, имеющими общих биологических дедушку и (или) бабушку, между дядей и племянницей или тетей и племянником.

Кроме того, исключается статья о разрешении вступать в брак до достижения брачного возраста.

Данный закон вступает в силу с завтрашнего дня - 1 июля 2025 года.

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