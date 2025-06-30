В первой половине июля в Азербайджане ожидается нестабильная погода

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на июль.

Июль - самый жаркий месяц летнего сезона в республике. При стабилизации погодных условий и под воздействием солнца температура воздуха в июле повышается на 3-4 градуса по сравнению с июнем. В этом июле ожидается, что средняя месячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше.

Количество осадков за месяц, вероятно, будет близким к климатической норме. В первой половине июля на территории страны ожидается нестабильная погода с периодическими дождями и грозами. Временами будет дуть усиливающийся северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 26-28 градусов тепла, что на 1 градус выше климатической нормы. Ночью температура воздуха будет 20-25 градусов тепла, днём - 28-33 градуса, а в отдельные дни второй и третьей декад температура повысится до 37-40 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 2-3 мм.

В Нахчыване, а также в Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя месячная температура воздуха ожидается на уровне 27-29 градусов тепла, что близко или немного выше климатической нормы. Ночью температура воздуха составит 19-24 градуса тепла, днём - 30-35 градусов, а в отдельные дни второй и третьей декад поднимется до 37-40 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 6-16 мм.

В Ханкенди, Шуше, Геранбое, Ходжалы, Ходжавенде, Агдаме, а также Дашкесане и Гядабее ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 19-24 градуса тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура воздуха будет 12-17 градусов тепла, днём - 20-25 градусов, а в отдельные дни поднимется до 30-35 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 29-72 мм.

В Восточном Зангезуре: Джебраиле, Кяльбаджаре, Губадлы, Лачине, Зангилане ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 22-25 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха будет 12-17 градусов тепла, днём - 20-25 градусов, а в отдельные дни повысится до 28-33 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 10-36 мм.

В Газахе, Гяндже, Агстафе, Шамкире, Товузе, Тертере, Физули ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 26-28 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура воздуха будет 20-25 градусов тепла, днём - 29-34 градуса, а в отдельные дни второй и третьей декад поднимется до 36-38 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 10-32 мм.

В Балакене, Загатале, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Агсу, Шамахе, Сиазани, Шабране, Хызы, Губе, Хачмазе, Гусаре ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 23-27 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура воздуха будет 17-22 градуса тепла, днём - 25-30 градусов, а в отдельные дни второй и третьей декад повысится до 34-38 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 9-118 мм.

В Евлахе, Гёйчае, Агдаше, Кюрдамире, Имишли, Агджабеди, Мингячевире, Бейлягане, Сабирабаде, Саатлы, Ширване, Гаджигабуле, Зардабе, Сальяне, Нефтчале ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 26-29 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше неё. Ночью температура воздуха будет 20-25 градусов тепла, днём - 31-36 градусов, а в отдельные дни второй и третьей декад поднимется до 38-40 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 3-22 мм.

В Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Билясуваре, Астаре, Джалилабаде ожидается, что средняя месячная температура воздуха составит 21-26 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха будет 20-25 градусов тепла, днём - 26-31 градус, а в отдельные дни второй и третьей декад повысится до 35-37 градусов тепла. Ожидается, что месячное количество осадков будет близким к климатической норме, равной 7-33 мм.

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