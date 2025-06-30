Какой будет погода в Баку 1 июля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 1 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако в ночь с 30 июня на 1 июля в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Ожидается умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днём 26-30° тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет составлять ночью 60-65%, днём 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические дожди и грозы. В отдельных районах возможны кратковременные ливни и выпадение града. Днём в большинстве районов осадки прекратятся. Ночью и утром местами ожидается туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 18-21° тепла, днём 27-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 15-20° тепла.