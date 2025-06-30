Эльдар Намазов: Пора сказать Москве и Тегерану – «забудьте!»

«Последние события в российско-азербайджанских отношениях не должны никого удивлять. Как и лживые заявления связанных с Корпусом стражей исламской революции сайтов и каналов о том, что с территории Азербайджана, якобы, израильские дроны наносили удары по военным объектам в Иране.

Пора понять, что Азербайджан – единственная страна в мире, которой «посчастливилось» иметь сухопутную границу одновременно и с Россией, и с Ираном. Двумя странами, каждая из которых рассматривает независимый Азербайджан как угрозу своим геополитическим планам и считает, что у них есть «историческое право» на новый захват и новую оккупацию нашей страны».

Как сообщает 1news.az, об этом написал политолог Эльдар Намазов на своей официальной странице в facebook.

«Единственное, что их пока останавливает, - они не могут до конца просчитать военные и политические последствия агрессии против Азербайджана. Единственное, что их остановит навсегда и заставит смирится с нашим независимым существованием, – конкретное подтверждение невозможности или слишком высокой цены за подобную агрессию.

Поэтому не надо дразнить Россию и Иран, не надо провоцировать их. Надо помочь им завершить расчеты и прийти к правильным и разумным выводам, которые охладят их пыл. Надо просто на основе Шушинской Декларации, в рамках ее логического развития принять решение и в короткие сроки разместить в Азербайджане самую большую в регионе военную базу Турции. А для самых недогадливых в стане наших соседей – сдать часть этой базы в аренду ВВС Пакистана, другого нашего союзника с 250-миллионным населением и обладающего ядерным оружием.

Это именно то, что в политологии называют «мир посредством силы». А в простонародье это называется сказать Москве и Тегерану по поводу их планов относительно Азербайджана – «забудьте!», - заключил политолог.