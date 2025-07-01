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Возбуждено уголовное дело по факту пыток и убийства с особой жестокостью азербайджанцев в Екатеринбурге

Феликс Вишневецкий13:58 - Сегодня
Возбуждено уголовное дело по факту пыток и убийства с особой жестокостью азербайджанцев в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по факту пыток и умышленных убийств с особой жестокостью граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения в Российской Федерации.

Информацию об этом распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры АР, сообщает 1news.az.

По факту применения пыток в отношении граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанского происхождения сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации, а также умышленного убийства двух человек с особой жестокостью, генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело.

Первоначальным следствием установлено, что утром 27 июня в городе Екатеринбурге в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников Росгвардии, Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области были задержаны граждане Азербайджанской Республики и лица азербайджанского происхождения, проживающие по разным адресам в Екатеринбурге, по подозрению в участии в ранее совершённых преступлениях.

Установлено, что уполномоченные должностные лица указанных субъектов оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации, действуя группой лиц, во время задержания, в транспортных средствах, на которых перевозились задержанные, а также в административных зданиях, где располагаются указанные субъекты оперативно-розыскной деятельности, наносили множественные удары твёрдыми тупыми предметами по различным частям тела граждан Азербайджанской Республики и других лиц азербайджанского происхождения, находившихся в беспомощном состоянии и не имевших возможности защититься, тем самым подвергли их пыткам и причинили тяжкие телесные повреждения.

В результате гражданин Азербайджанской Республики 60-летний Гусейн Сафаров, занимавшийся мелким предпринимательством, в тот же день около 15:00 был умышленно убит с особой жестокостью в административном здании органов внутренних дел в городе Екатеринбурге. Его брат – 55-летний Зияддин Сафаров, отец двоих детей, работавший водителем такси, - утром того же дня был умышленно убит с особой жестокостью в служебном автомобиле, принадлежащем оперативному подразделению.

В ходе расследования, на основании заключения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что у Гусейна Сафарова обнаружены множественные телесные повреждения, включая многочисленные переломы ребер, в результате которых он скончался от посттравматического и постгеморрагического шока. Его брат - Зияддин Сафаров умер от посттравматического шока, вызванного множественными телесными повреждениями.

Также установлено, что в отношении других многочисленных лиц - граждан Азербайджанской Республики, задержанных уполномоченными оперативно-розыскными органами Российской Федерации, - применялись пытки тем же способом, в результате чего они получили телесные повреждения различной степени тяжести и в настоящее время продолжают лечение в медицинских учреждениях на территории РФ.

На основании собранных материалов генеральным прокурором Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса: 12.2 (определение ответственности по законодательству Азербайджанской Республики при совершении преступления за её пределами в отношении гражданина Азербайджана), 120.2.1 (умышленное убийство группой лиц), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью или общеопасным способом), 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц), 120.2.9 (умышленное убийство группой лиц, действовавших по предварительному сговору), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 293.3 (применение пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство действий или наказаний, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

Проведение первоначального расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры, создана следственная группа, которая осуществляет активные следственные действия по уголовному делу.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики в соответствии с нормами международного права направит запросы о правовой помощи соответствующим государствам для обеспечения эффективного проведения расследования и привлечения виновных к ответственности путем необходимого сотрудничества.

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