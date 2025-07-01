Гематомы, раны, ссадины: Судмедэкспертиза назвала причины смерти братьев Сафаровых

Результаты проведенной в Азербайджане экспертизы тел жертв рейда российских силовиков в Екатеринбурге не совпадают с заключением, представленным российской стороной.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор Государственного объединения судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомии Минздрава Азербайджана, профессор Адалят Гасанов, комментируя результаты повторной экспертизы тел, проведенной в Азербайджане.

Он отметил, что тела были приняты в отдел накануне примерно в 22:00-23:00, а экспертиза завершилась в полночь.

«Во время экспертизы тела Гусейна Сафарова были обнаружены внешние и внутренние травмы. Имеются смещенные переломы костей, деформация грудной клетки. В области глаз, начиная от виска, большая гематома, раны на слизистой верхней и нижней губы, ссадины на лбу справа и слева, на задней поверхности грудной клетки с правой стороны в области лопатки, на верхних конечностях — раны. На мошонке – тоже раны. На нижних конечностях, в области бедра — раны и ссадины», - сказал он.

Адалят Гасанов добавил, что повторное обследование тела, которое уже прошло одно обследование, является затруднительным: «Перед экспертизой нам были предоставлены медицинские свидетельства о смерти. В свидетельстве о смерти Гусейна Сафарова причиной смерти указана травма. По результатам экспертизы, проведенной Ксенией Грачевой, указано, что он умер вследствие удара тупым предметом».

Причиной смерти его брата - Зияддина Сафарова российская сторона назвала «сердечную недостаточность», однако мы обнаружили на его теле травмы.

«Тело осматривал судмедэксперт. Интересно, о чем думал этот эксперт, когда указывал такую причину смерти?» — добавил А. Гасанов.

«Изменения, обнаруженные нами при внутреннем осмотре, ничем не отличались от тех, что были у первого брата. Мы пришли к выводу о наличии кровоизлияний на внутренней поверхности кожных покровов головы, кровоизлияний в твёрдую и мягкую мозговые оболочки, тупой травмы грудной клетки, сдавливания. В грудной клетке были переломы по обеим сторонам. Все ребра - сломаны. Множественные переломы ребер, кровоизлияния в диафрагме, кровоизлияния и гематомы в паранефральных областях, в мягких тканях в области позвоночника, ушибы и кровоизлияния на мошонке. Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок, связанный с многочисленными травмами. Острое противоречие — во втором теле. Хотя Россия указала сердечную недостаточность как причину смерти, мы обнаружили совершенно другие, обширные травмы», — отметил Адалят Гасанов.

Таким образом, по его словам, Зияддин Сафаров умер в результате посттравматического шока от многочисленных тяжелых травм, а не от остановки сердца и острой сердечной недостаточности: «Вероятно, российский эксперт Ксения Грачева предполагала, что экспертиза в Азербайджане не будет проведена».

Г.Агаев