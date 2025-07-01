Погода на среду: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 2 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днём местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха составит ночью +20…+23°, днём +26…+29°. Атмосферное давление будет на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70 %, днём 50-55 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, возможны грозы. В горных и предгорных районах осадки будут кратковременными и ливневыми, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Западный ветер местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит +18…+22°, днём +28…+32°, в горах ночью +5…+10°, днём +15…+20°.

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