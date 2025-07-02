Кенан MM критикует, ITV разъясняет: Режиссеры свободны, а отбор - по критериям - ВИДЕО

Актер и режиссёр Кенан Махмудов (Кенан MM) обвинил руководство ITV в создании монополии, заявив в соцсетях, что телеканал принимает проекты только от своих знакомых, не подпуская других режиссёров к производству сериалов.

К.Махмудов утверждает в соцсетях, что его «карьерой играли 9 месяцев» и отношение канала ITV к нему и представленному им каналу проекту предвзятое - в серии постов в социальных сетях, которые начиная с прошлой недели он публикует ежедневно, он обвинил руководство в создании монополии, заявляя, что проекты принимаются исключительно от узкого круга «своих» людей, а другим режиссёрам практически не дают шанса.

Основные претензии режиссера адресованы генеральному директору ITV Балашу Гасымову, заместителю гендиректора ITV Туралу Севдималы и заместителю гендиректора по творческим вопросам Ялчину Вердиеву, которых К.Махмудов называет в своих публикациях «кабинетной мафией» и от которых, по его словам, он не может получить ответа по поводу представленного им на рассмотрение проекта.

Тема активно обсуждается в социальных сетях и к ней также присоединился актер и режиссер Хикмет Рагимов, отметивший, что в этом вопросе К.Махмудов прав, и подчеркнувший, что с уважением относится к Б.Гасымову, но советует ему уволить Я.Вердиева, так как, по его мнению, именно он создает проблемы. Есть и те, кто поддерживает руководство ITV и считает, что канал действует правильно, отбирая проекты по качеству и профессиональным критериям. По их мнению, претензии режиссёра - это, скорее, личный конфликт, нежели объективная критика системы.

1news.az связался с пресс-службой Общественной телерадиовещательной компании, от которой получил подробный комментарий на данную тему, ознакомиться с которым можно далее:

«В Общественной телерадиовещательной компании не существует никаких монопольных практик, и принципиально такая ситуация невозможна. В компании принятие решений по сериалам и документальным фильмам происходит в следующих этапах. Сценарий принимается от продюсера или режиссёра, затем проводится его оценка - этот процесс осуществляется по трём критериям:

1. Оригинальность содержания, его общественная значимость и интерес;

2. Качество ранее выполненных работ режиссёра или продюсера, а также их профессиональный опыт;

3. Предполагаемый бюджет, необходимый для реализации проекта».

В сообщении пресс-службы отмечается, что каждый из этих критериев важен для Общественной телерадиовещательной компании, и представленный на отбор сценарий должен соответствовать всем им:

«Поскольку бюджет, который мы можем выделить на производство документальных фильмов и сериалов, ограничен, компания подходит к выбору очень тщательно. До настоящего времени Общественное телевидение успешно реализовало множество проектов в сотрудничестве с рядом режиссёров. Эти проекты получили положительную оценку аудитории ITV и вызвали широкий общественный резонанс».

Подчеркивается, что с целью поддержки творческой среды в стране ITV оказывает техническую и организационную поддержку съемкам фильмов, даже если они не будут транслироваться в эфире телеканала.

«Что касается отказа в принятии сценария, представленного Кенаном Махмудовым, любой режиссёр может считать свой проект самым успешным и лучшим. Однако это не означает, что предложенный им проект будет соответствовать вышеуказанным критериям ITV лучше, чем другие представленные сценарии. Также хотим подчеркнуть, что количество сценариев, поступающих на ITV, достаточно велико. Это, с одной стороны, свидетельствует о доверии режиссёров и продюсеров к нам, а с другой - о высоком авторитете ITV в данной сфере. Следует отметить, что Общественная телерадиовещательная компания несёт ответственность на каждом этапе работы с проектами, принятыми в производство - от утверждения сценария до подготовки фильма и его трансляции. Любой успех или неудача в этой сфере является ответственностью ITV. Если мы несем эту ответственность, то именно нам принадлежит право принимать окончательное решение о том, какой фильм будет произведён», - говорится в сообщении пресс-службы ITV, в котором особо подчеркивается, что «до настоящего времени ни одному творческому человеку не давались необоснованные обещания о реализации его проекта».

Отмечается, что режиссёры, сценарии которых не были приняты ITV, полностью свободны представлять свои проекты другим телеканалам, действующим в стране: «Аудитория телеканалов различна, и, возможно, что проект, который по параметрам ITV не был признан подходящим, может соответствовать требованиям другого канала и его зрителям. Cчитаем, что существование такой конкурентной среды создаёт условия для дальнейшего развития как телевизионных компаний, так и продюсеров, и режиссёров. Желаем каждому творческому человеку успехов в работе».

Также подчеркивается, что ITV признаёт и поддерживает право каждого гражданина свободно выражать своё мнение о деятельности канала, и отмечается следующее: «Любой гражданин, в том числе и творческие личности, считающие, что их права нарушены, могут обратиться в соответствующие инстанции, а также в суд в порядке, предусмотренном законодательством. При этом в ходе общественных обсуждений не должны наноситься ущерб достоинству и деловой репутации другой стороны. ITV оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию в рамках законодательства».

Как видите, ответ ITV на претензии режиссера К.Махмудова получился ясным и убедительным - именно компания принимает окончательное решение о том, какие проекты запускать в производство, опираясь на собственные критерии и возможности. В то же время режиссёры не ограничены в выборе - если их сценарий не подходит для ITV, они могут обращаться к другим телеканалам. Такая ситуация создаёт здоровую конкуренцию и открывает больше шансов для реализации разных творческих идей. И как это было отмечено выше, в итоге это выгодно и для телекомпаний, и для авторов, способствуя развитию всей отрасли

От себя добавим, что с приходом на пост генерального директора ITV Балаша Гасымова канал заметно изменился в лучшую сторону. Эти перемены затронули все направления деятельности, включая творческий подход и качество контента. Особое внимание было уделено производству сериалов и документальных фильмов.

Благодаря этим усилиям ITV смог укрепить свою позицию и завоевать доверие и симпатию широкой зрительской аудитории. И если говорить о сериалах, то вот несколько конкретных примеров: «Əqrəb mövsümü», «Vətəndaş A», «Alatava», «Mən, Lalə, bir də Şerlok Holms» и т.д., - эти проекты были положительно восприняты аудиторией ITV и вызвали широкий общественный отклик.