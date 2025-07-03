Эмин Агаларов поздравил Лейлу Алиеву: «Спасибо за тепло и поддержку, мы рядом!» - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант Эмин Агаларов поздравил вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву с днем рождения.

«Дорогая Лейла, с днем рождения! Желаю тебе всего самого невероятного. Оставайся таким же светлым человеком и прекрасной мамой наших детей. Спасибо за тепло и поддержку, мы рядом!» - пишет Э.Агаларов в социальной сети Instagram, делясь видео, в котором использованы кадры разных лет из личного архива.

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