Андрей Малахов поддержал Самвела Карапетяна флешмобом #ЯМыКарапетян, но инициатива провалилась - ФОТО

Ведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов высказался в поддержку арестованного в Армении по обвинению в публичных призывах к захвату власти российского миллиардера, главы группы «Ташир» Самвела Карапетяна.

Изначально в своём видеообращении А.Малахов отметил, что семья С.Карапетяна оказала ему поддержку в трудный период, и выразил слова поддержки, а затем запустил в соцсети флешмоб #ЯМыКарапетян.

«Приглашаю всех, кто родился в Армении и поддерживает христианскую веру, присоединиться к флешмобу», - пишет Андрей Малахов в Instagram. Однако призыв остался практически без отклика – в соцсети поддержали инициативу телеведущего лишь двое.

Напомним, что ранее в поддержку С.Карапетяна выступил и народный артист РФ Филипп Киркоров.