Киркоров вспомнил о своих армянских корнях, выступив в поддержку олигарха Карапетяна и церкви - ВИДЕО

Известный российский исполнитель Филип Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с арестом в этой стране миллиардера Самвела Карапетяна и нападками властей на армянскую церковь.

Свое видеообращение, опубликованное, кстати, в запрещенной в России социальной сети Instagram, народный артист РФ Киркоров начинает словами о том, что он родился в Болгарии: «В жилах моего отца текла армянская кровь. Моя мать даровала мне частички цыганской, русской, французской и еврейской крови».

«И вот с моим другом случилась беда. Мой добрый друг Самвел Карапетян, который выразил свои опасения, связанные с гонениями на представителей древнейшей церкви, армянской апостольской церкви. И вот теперь наш друг брошен в казематы по совершенно абсурдным и надуманным обвинениям. И коль дело касается церкви, хочу напомнить премьеру Пашиняну одну из десяти заповедей. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Самвел всегда с заботой и любовью относился и относится к своей родине Армении. Человек, который не раз лично вставал на защиту угнетенных на своей исторической родине. Лично и финансово поддерживал социально значимые проекты для людей, а не правительств. Никогда не заявлял о намерениях входить в какой-либо политический лагерь. Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении».