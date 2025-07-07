Рашад Меджид о фейковой смерти Альбины Пякшевой и критике Лейлы Эфендиевой в адрес СМИ

В конце прошлой недели в социальных сетях прошла информация о смерти участницы второго сезона вокального проекта Səs Azərbaycan Альбины Пякшевой, которая в итоге не подтвердилась.

Отметим, что ряд азербайджанских СМИ сообщил о смерти А.Пякшевой, ссылаясь на Facebook статус и комментарий директора Baku Jazz Festival Лейлы Эфендиевой, которая в итоге и опровергла распространившуюся информацию, заявив, что «Альбина жива». Сама певица также высказалась на эту тему, появившись в Facebook спустя долгий период молчания и заявив следующее: «Я вообще лучше всех, за себя переживайте. Если вы сразу поверили, что я та, кого застрелили в Мексике, значит, вы меня совсем не знаете».

Затем Л.Эфендиева обвинила в Facebook азербайджанские СМИ в некомпетентности и потребовала сайты удалить «ложные новости о девушке», в которых фигурирует и ее имя – на произошедшее отреагировал председатель Совета прессы Рашад Меджид, подробно высказавшийся на эту тему в социальной сети Facebook.

«Я прочитал обращение Лейлы Эфендиевой, исполнительного директора джазового фестиваля и главного редактора журнала «Caz dünyası», к журналистам, написанное ею в состоянии глубокой обеспокоенности, и счёл своим долгом сказать об этом несколько слов», - отмечает Р.Меджид.

Председатель Совета прессы рассказывает, что все началось с того, что Л.Эфендиева распространила в социальных сетях новость в виде соболезнования о трагической гибели азербайджанской певицы, финалистки конкурса «I am Jazzman» Альбины Пякшевой при пересечении мексикано-американской границы, которая впоследствии не подтвердилась: «Увидев эту публикацию Лейлы ханум в соцсетях, я тоже испытал глубокую печаль и сильное сожаление по поводу трагической смерти молодой певицы. Как только эта новость распространилась, ряд активных пользователей соцсетей поспешил опубликовать посты, выражающие своё возмущение и гнев. Одновременно ряд известных медиа-ресурсов также распространили эту новость Лейлы Эфендиевой и выразили своё отношение к ситуации. Однако вскоре стало ясно, что распространяемая новость не подтверждается. После этого Л.Эфендиева также выразила свою серьёзную обеспокоенность распространением этой фейковой новости и выразила своё сожаление».

«Лейла Эфендиева - известная личность, она возглавляет одно из медиа и находится в постоянном контакте с журналистами. Её обеспокоенность, выраженную в обращении, мы, разумеется, воспринимаем с полным пониманием, – продолжает Р.Меджид. - Однако в то же время необходимо подчеркнуть один момент: произошедший случай в очередной раз показывает, что каждый человек - от известной личности, обладающей определённой общественной ответственностью, до самого обычного гражданина - всегда должен проявлять чувство ответственности при публикациях в социальных сетях».

Рашад Меджид подчеркивает, что «в достоверность и точность написанного Лейлой Эфендиевой, естественно, поверили как журналисты, так и медиа-ресурсы, а её общественный статус создал у представителей медиа уверенность в правдивости распространённой ею информации»: «Теперь, когда выяснилось, что эта новость была фейком, Лейла Эфендиева упрекает медиа-ресурсы в том, что они не удалили её, продолжая держать на своих страницах и тем самым причиняя семье глубокую боль. В своих упрёках Лейла ханум также подчёркивает, почему медиа не уделяют внимания публикациям, связанным с культурой, но проявляют такую активность в распространении подобных плохих новостей? Отмечу, что этот вопрос уже много лет остаётся одной из самых серьёзных проблем медиа-среды. Ещё в 2013 году, выступая на встрече господина Президента с руководителями СМИ Азербайджана, я также затрагивал эту тему, напомнив, как один из наших сайтов распространил ложную новость о смерти поэта, а спустя два года после распространения этой лживой новости поэт был жив. Тогда я призвал своих коллег не спешить с публикацией плохих новостей, и это был искренний, неравнодушный призыв, адресованный медиа».

По словам Р.Меджида, в нынешнее время, когда пользователи социальных сетей сами становятся распространителями новостей, каждому, а особенно известным в обществе и обладающим общественной ответственностью людям, крайне важно проявлять максимальную осторожность при публикации любой информации и новостей: «Что касается того, почему именно такие новости распространяются быстрее, следует отметить, что сегодня в журналистике, особенно в социальных сетях, при распространении новостей приоритет отдаётся не общественной значимости информации, а тому, какой шум, сенсацию и ажиотаж она может создать.

Хотим мы того или нет, но медиа всегда были заинтересованы в распространении таких шумных, «необычных» новостей для привлечения внимания. В этом смысле как беспокойство, вызванное произошедшей ситуацией, так и обращение Лейлы ханум, вызванное этим беспокойством, в условиях, когда количество фейковых новостей растёт, заставляют всех максимально осознать ответственность за каждое сказанное слово и написанную фразу».

Председатель Совета прессы напоминает, что, в Законе Азербайджанской Республики о СМИ впервые было дано определение понятию медиаграмотности, которое подразумевает наличие знаний о содержании массовой информации, о её передаче и потреблении, а также способность к критической оценке: «Недоверие к правдивости каждой распространяемой новости является требованием медиаграмотности. Это понятие возлагает большую ответственность как на всех известных личностей, так и на пользователей социальных сетей.

Напоминая обо всём этом, выражаем глубокое сожаление в связи с последними событиями и прежде всего желаем, чтобы средства массовой информации проявляли большую чуткость в подобных вопросах.

Одновременно в лице Лейлы Эфендиевой призываем всех пользователей социальных сетей, включая известных и пользующихся доверием общественности людей, не спешить и проявлять сдержанность при распространении подобных новостей».