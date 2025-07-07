В Азербайджане два ребенка отравились средством от грызунов и уксусом

В Баку и Сальяне малолетние дети были госпитализированы после того, как, оставшись без присмотра, выпили средство от грызунов и уксусную кислоту.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, один из трагических инцидентов произошел вчера в 18:00 в Гарадагском районе, другой – в 20:00 в Сальяне.

В первом случае жительница поселка Сангачалы А.Поладова, 2023 года рождения, была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии после того, как по неосторожности выпила дома средство от крыс.

В селе Нохудлу Сальянского района Н.Гурбанова, 2022 года рождения, нуждалась в неотложной медицинской помощи из-за отравления уксусной кислотой.

Оба трагических инцидента были официально подтверждены в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Oxu.Az.

В ведомстве сообщили, что 6 июля двухлетний ребенок (женского пола) был экстренно госпитализирован в отделение токсикологии Клинического медицинского центра с отравлением родентицидом (средством от грызунов). Ребенку немедленно оказали жизненно важные медицинские услуги, поставили диагноз "отравление родентицидом". В настоящее время состояние девочки стабильное, и ожидается, что в ближайшие дни ее выпишут для амбулаторного лечения.

Лицо (женского пола), 2022 года рождения, из села Нохудлу Сальянского района было доставлено в отделение скорой медицинской помощи Сальянской районной центральной больницы 6 июля в 19:40. Маленькой пациентке, у которой было диагностировано отравление уксусной эссенцией, были проведены все необходимые медицинские вмешательства. В настоящее время ее лечение продолжается в отделении реанимации, состояние оценивается как средней тяжести, говорится в официальном сообщении.

Фаига Мамедова