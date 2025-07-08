МВД опубликовало видео ДТП с мотокурьерами, призвав их соблюдать правила - ФОТО - ВИДЕО

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием мотокурьеров и сведения количества аварий к минимуму сотрудники полиции регулярно проводят контрольные и профилактические мероприятия.

Усилен контроль за нарушениями правил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов и других подобных двухколёсных транспортных средств, в том числе за превышением скорости, опасными манёврами, проездом на красный сигнал светофора и другими нарушениями, с целью их предотвращения, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе проводимых мероприятий задерживаются водители, создающие угрозу жизни и здоровью как своей, так и других участников дорожного движения. С ними проводятся профилактические беседы, разъясняются требования действующего законодательства, объясняются трудности, которые создают их правонарушения для других граждан, и доводятся до их сведения возможные опасности, вызванные такими действиями.

«Еще раз обращаемся к водителям мотоциклов, мопедов и других подобных двухколёсных транспортных средств с призывом строго соблюдать правила безопасности и не создавать угрозу жизни и здоровью себе и окружающим», - отмечают в МВД.

Отметим, что МВД опубликовало видео дорожно-транспортных происшествий с участием мотокурьеров, просмотреть которое можно ниже.

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