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​​​​​​​Одним из любимых фильмов Квентина Тарантино оказался проект, снятый в Баку - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий18:15 - Сегодня
​​​​​​​Одним из любимых фильмов Квентина Тарантино оказался проект, снятый в Баку - ВИДЕО

Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино («Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Джанго освобожденный») признался, что одним из его любимых фильмов является «Человек-амфибия», снятый по роману Александра Беляева.

Об этом рассказывается в материале РБК «Тарантино, Спилберг и другие назвали любимые фильмы СССР».

По словам К.Тарантино, в детстве он часто смотрел англоязычную дублированную версию фильма «Человек-амфибия», которую регулярно показывали по американскому телевидению в 1970-х годах.

«Я маленьким много раз смотрел фильм «Человек-амфибия», обожал его», - заявил режиссер во время визита в Москву в 2019 году.

Отметим, что фильм «Человек-амфибия», снятый в 1961 году по одноимённому роману Александра Беляева, стал одним из самых кассовых и зрелищных советских фильмов своего времени. И хотя по сюжету действие происходит в Южной Америке, часть ключевых съёмок проходила в Азербайджане - в Баку и окрестностях Каспийского моря.

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