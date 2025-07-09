Неожиданный поворот в истории с пропавшей женщиной, оставившей малолетнюю дочь в убежище в Баку - ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook продолжение истории о пропавшей матери, оставившей в убежище в Баку малолетнюю дочь.

«Если помните, мама очень давно оставила дочь в приюте и ушла. Уходя, она обняла ее и утешила словами: «Ты справишься». Женщина уехала в Турцию на лечение из-за тяжёлой болезни, и с тех пор мы не имели о ней никаких вестей. Мы уже собирались помещать девочку в детский дом, когда неожиданно поступил звонок. Мать позвонила и сообщила, что возвращается и вскоре заберёт своего ребёнка», - рассказывает Мехрибан Зейналова.

Напомним, что о том, что мать, оставившая дочь в убежище в Баку, пропала после поездки в Турцию на лечение от онкологии, стало известно в январе текущего года.