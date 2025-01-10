Мать, оставившая дочь в убежище в Баку, пропала после поездки в Турцию на лечение

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице в социальной сети Facebook историю о пропавшей матери, оставившей в убежище в Баку малолетнюю дочь.

«Больная онкологией мать отправилась в Турцию на лечение, оставив свою дочь с нами. Прощаясь, она сказала дочери: «Ты сильная, ты справишься со всем». С тех пор девочка каждый день хочет услышать голос мамы, хотя бы узнать, как она. К сожалению, мы не можем установить контакт с мамой, несмотря на то, что она сообщила нам, что поехала в Турцию на лечение, но до сих пор не позвонила», - отмечает М.Зейналова.

По словам Мехрибан Зейналовой, каждый день девочка спрашивает, звонила ли мама: «Нам трудно отвечать «нет». Мы надеемся, что это сообщение увидит ее мама и позвонит дочери, чтобы поддержать ее».

Также глава Общественного объединения «Чистый мир» отмечает, что у нее есть контактный номер уехавшей в Турцию на лечение матери, но звонки на номер не доходят.

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