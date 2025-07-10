Подорвавшемуся на мине в Агдере ампутируют ногу

Сегодня 10 июля в результате взрыва мины в Агдере пострадал местный житель Гулу Гулиев.

TƏBİB сообщает, что Г.Гулиеву поставлен диагноз - травматическая ампутация левой нижней конечности на уровне коленного сустава.

Планируется проведение хирургической операции – в настоящее время пострадавший находится на лечении в соответствующем отделении, его состояние оценивается как тяжелое.

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