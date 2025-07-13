Завтра в столице ожидается 40-градусная жара

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 июля.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшероне ожидается солнечная погода. Легкий северо-западный ветер днем сменит направление на юго-восточное.

Температура воздуха ночью составит 21–26°, днем 35–38°, местами — до 40° тепла. Атмосферное давление снизится с 757 мм рт. ст. до 754 мм рт. ст. Относительная влажность ночью 60–70%, днем — 30–40%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Местами будет туман. Ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью 21–26°, днем 35–39°, местами — до 40° тепла, в горах — ночью 13–18°, днем 28–33°.