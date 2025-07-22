Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз - ФОТО

Компания Henley & Partners опубликовала обновленный рейтинг паспортов мира по свободе безвизовых передвижений в 2025 году.

Согласно обновленному по состоянию на июль 2025 года Индексу паспортов мира от компании Henley & Partners, Сингапур вновь возглавил список самых мощных паспортов, обеспечивая безвизовый доступ в 193 из 227 направлений.

Рейтинг, охватывающий 199 паспортов мира, составлен на основе эксклюзивных данных Timatic (система предоставления информации о визах и иммиграционных требованиях) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и ранжирует все паспорта мира по количеству стран, которые их обладатели могут посещать без предварительного получения визы.

Азиатские государства продолжают уверенно доминировать в сфере глобальной мобильности: Япония и Южная Корея занимают второе место с доступом в 190 стран без визы, сообщает 1news.az со ссылкой на Henley & Partners.

Сильные позиции сохраняет и Европа: семь стран ЕС делят третью строчку - Дания, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия и Испания - их паспорта открывают двери в 189 стран. Еще одна европейская группа из семи стран - Австрия, Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Швеция - с безвизовым доступом в 188 направлений занимают четвертое место. Единственная страна за пределами Европы, пробившаяся в пятерку лидеров, - Новая Зеландия, делящая пятое место с Грецией и Швейцарией.

В обновленном рейтинге Азербайджан улучшил свою позицию и занял 68-ю строчку, ранее страна занимала 70-ую строчку рейтинга. Число стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз или с упрощенным въездом, составляет 72 - со списком этих стран можно ознакомиться ниже; страны, для посещения которых гражданам Азербайджана не требуются визы, отмечены в нижеприведенном списке галочкой.