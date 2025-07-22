Нигяр Джамал выпустила летний клип на песню «Axtarmasan» - ВИДЕО

Победительница «Евровидения 2011» Нигяр Джамал представила новый клип на песню «Axtarmasan», музыку к которой написал Пярвиз Гусейн, а слова - Назиля Сафарли.

Видео получилось с ярким летним вайбом: в клипе зрители переносятся на вечеринку у бассейна, где царит лёгкая, беззаботная атмосфера отдыха и танцев под солнцем - режиссёром клипа выступил Рамин Нифталиев.

Отметим, что Нигяр Джамал примет участие в международном музыкальном фестивале DREAM FEST 2025 – певица выступит на открытии мероприятия, а также станет участницей трибьют-концерта, посвященного памяти легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

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