«Это несерьезно»: Нигяр Джамал ответила на призыв к бойкоту «Евровидения» - ФОТО

В Базеле 13 мая состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025», в котором за выход в финал боролись участники из 15 стран.

По результатам голосования телезрителей была определена первая десятка финалистов «Евровидения-2025» - Азербайджан, который в Швейцарии представляла группа Mamagama с песней «Run With You», не прошел в финал конкурса.

Недовольный результатами голосования азербайджанский участник «Евровидения-2024» певец Fahree (Фахри Исмаилов) призвал Азербайджан к бойкоту международного конкурса в следующие годы.

Победительница «Евровидения-2011» певица Нигяр Джамал ответила Fahree на своей странице в социальной сети Facebook, где поделилась линком на статью 1news.az и подчеркнула следующее: «Призывы к бойкоту «Евровидения» только потому, что сами не прошли в финал, это, мягко говоря, несерьезно. Крупнейший музыкальный конкурс в мире, и участвовать в нем уже честь. Не прошли в финал? Ок, понимаю… Бывает».

Н.Джамал считает, что «вместо того чтобы призывать к бойкоту, лучше подумать, что можно сделать, чтобы улучшить подачу, чтобы в следующий раз точно пройти в финал»: «Конструктивная критика и работа над ошибками приносят гораздо больше пользы, поверьте. Ребята из Mamagama старались, но очень жаль».