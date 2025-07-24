«Əfsanə»: Тунзаля Агаева презентовала новую песню на открытии фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

23 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку состоялось торжественное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

Одной из звездных участниц фестиваля стала народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, которая в рамках DREAM FEST 2025 презентовала свою новую песню «Əfsanə» (Легенда) – отметим, что автором музыки трека, как и практически всех своих песен выступила сама Т.Агаева, текст к песне написал Фариз Зейналов.

Новая песня народной артистки уже доступна для прослушивания в YouTube, а также на всех электронных музыкальных платформах

Отметим, что во второй день DREAM FEST 2025 Тунзаля Агаева также появится на фестивальной сцене в рамках концертной программы, посвященной памяти легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева.