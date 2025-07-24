 «Əfsanə»: Тунзаля Агаева презентовала новую песню на открытии фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

«Əfsanə»: Тунзаля Агаева презентовала новую песню на открытии фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:20 - Сегодня
«Əfsanə»: Тунзаля Агаева презентовала новую песню на открытии фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

23 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку состоялось торжественное открытие международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025, который завершится 26 июля.

Одной из звездных участниц фестиваля стала народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, которая в рамках DREAM FEST 2025 презентовала свою новую песню «Əfsanə» (Легенда) – отметим, что автором музыки трека, как и практически всех своих песен выступила сама Т.Агаева, текст к песне написал Фариз Зейналов.

Новая песня народной артистки уже доступна для прослушивания в YouTube, а также на всех электронных музыкальных платформах

Отметим, что во второй день DREAM FEST 2025 Тунзаля Агаева также появится на фестивальной сцене в рамках концертной программы, посвященной памяти легендарного азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева.

Поделиться:
751

Актуально

Xроника

В Азербайджане повышается размер стипендий докторантам и студентам

Политика

Захарова: Россия уважает решение Азербайджана и Армении вести прямой диалог

Политика

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

Общество

В Гяндже введена в эксплуатацию первая автозаправочная станция под брендом SOCAR - ...

Lifestyle

DREAM FEST 2025 открылся в Баку грандиозным шоу: Самые яркие моменты - ВИДЕО

«Əfsanə»: Тунзаля Агаева презентовала новую песню на открытии фестиваля DREAM FEST 2025 - ВИДЕО

Айсель Теймурзаде вернулась на большую сцену спустя многолетний творческий перерыв - ВИДЕО

Малума показал в Instagram 64 млн аудитории танцующий под его хит Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Надир Рустамли понес тяжелую утрату - ФОТО

«Киновечера на бульваре» - новый проект для жителей Баку и туристов - ФОТО

Брюс Уиллис больше не может говорить, читать и ходить из-за прогрессирующей деменции

Режиссер Хилал Байдаров возвращается на Венецианский фестиваль с фильмом о Шахе Исмаиле - ФОТО

Последние новости

В Абшероне изъяли героин, марихуану и метамфетамин

Сегодня, 17:54

Нарушитель госграницы из Ирака задержан в Лянкяране

Сегодня, 17:39

В Японии планируют строительство первого ядерного реактора после аварии на Фукусиме

Сегодня, 17:27

Спасен мужчина, пересекавший море из Марокко в Испанию в ластах и надувном круге - ВИДЕО

Сегодня, 17:25

Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС

Сегодня, 17:00

Числившаяся в списках пассажиров Ан-24 женщина чудом избежала катастрофы

Сегодня, 16:25

Блогерская реклама обернулась скандалом: врача наказали за нарушения

Сегодня, 16:10

Народный артист Ариф Бабаев - в критическом состоянии - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:00

Замминистра науки и образования встретился с участниками программы «Маарифчи» - ФОТО

Сегодня, 15:55

Пожары охватили Физули и Ходжавенд

Сегодня, 15:35

DREAM FEST 2025 открылся в Баку грандиозным шоу: Самые яркие моменты - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

В Азербайджане повышается размер стипендий докторантам и студентам

Сегодня, 15:20

Пашинян подтвердил, что Армения намерена продолжать работу в ЕАЭС - Оверчук

Сегодня, 15:15

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сомали посетил Парк Победы - ФОТО

Сегодня, 15:00

Захарова: Россия уважает решение Азербайджана и Армении вести прямой диалог

Сегодня, 14:57

Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию отношений с Баку

Сегодня, 14:52

Ужесточены требования к строительству сельскохозяйственных объектов

Сегодня, 14:48

Директор бакинского детсада уволена по статье

Сегодня, 14:45

МИД РФ: «Западные рельсы» в диалоге Баку и Еревана грозят разбалансировкой

Сегодня, 14:35

Увеличен размер Президентской стипендии для студентов вузов

Сегодня, 14:29
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45