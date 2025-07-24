Айгюн Кязимова, Зульфия Ханбабаева, Айсель Теймурзаде и другие звезды на бирюзовой дорожке DREAM FEST 2025 - ФОТО - ВИДЕО

23 июля на побережье Sea Breeze Resort в Баку продолжается международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который завершится 26 июля.

По традиции, масштабные мероприятия такого формата открываются проходом звёзд по ковровой дорожке. Если в прошлом году она была оранжевой, символизируя солнце и летнее настроение, то в этом сезоне дорожка стала бирюзовой, отсылая к волнам Каспия и лёгкому морскому бризу.

Кто из звездных гостей порадовал появлением на бирюзовой дорожке DREAM FEST 2025 в вечер открытия фестиваля - показываем и рассказываем далее.

На дорожке DREAM Fest 2025 суперзвезда азербайджанского шоу-бизнеса, народная артистка Айгюн Кязимова появилась в полупрозрачном платье цвета шампань, лёгкие рукава которого создавали ощущение воздуха и волн, подхватывая тему Каспия. Особое внимание привлек и маленький, но запоминающийся штрих - украшение на лбу, добавляющее звездному образу восточную изюминку и дух восточной ночи.

Народная артистка Азербайджана Зульфия Ханбабаева прошлась по бирюзовой дорожке DREAM FEST 2025 в чёрном тотал-луке с архитектурным силуэтом. Ключевой акцент образа одной из поп-икон азербайджанского шоу-бизнеса - чёрная вуаль, добавляющая загадочности и отсылая к старому Голливуду и европейской модной классике.

DREAM FEST 2025 стал поворотным моментом для AYSEL (Айсель Теймурзаде) – именно в рамках фестиваля звезда «Евровидения 2009» вернулась на большую сцену, перед выходом на которую произвела фурор на бирюзовой ковровой дорожке. Яркий образ сразу привлёк внимание: пышное платье с акварельным цветочным принтом и каскадом воланов выглядело свежо и по-летнему смело. Глубокое декольте и высокий разрез на ноге добавили звездному образу нотку лёгкой дерзости, при этом look остался романтичным и праздничным, идеально вписавшись в атмосферу фестиваля у моря.

Спустя пять лет после официального релиза абсолютный хит «Cleopatra» в исполнении азербайджанской звезды «Евровидения 2021» певицы Efendi (Самира Эфенди) ворвался и прочно занял свое место в глобальном тренде, завоевав сердца слушателей по всему миру. На DREAM FEST 2025 Самира предстала в образе с вайбом царицы Клеопатры - золотой лиф и белый струящийся низ отлично отразили дух ее международного хита.

На дорожке DREAM FEST 2025 победительница международного песенного конкурса «Евровидение 2011» певица Нигяр Джамал появилась в «голом» платье - чёрное боди с прозрачным чёрным низом, подчеркивающим фигуру евровидийной звезды. Этот смелый образ стал одной из самых обсуждаемых деталей вечера среди пользователей социальных сетей.

Уже второй год подряд певицу SEVANNA смело можно назвать одной из самых стильных участниц DREAM FEST. Шляпа, перчатки и платье с высоким разрезом, которое идеально сидит по фигуре и выгодно акцентирует её силуэт, - образ певицы выглядит современно и очень продуманно с точки зрения стиля, с ярким fashion vibe.

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева назвала свой образ на бирюзовой дорожке международного фестиваля DREAM FEST 2025 «Sevgi» (Любовь) - он состоял из чёрного платья с яркими цветами и дополняющей look шляпы, придавшей образу особую выразительность.

Певица Роза Зяргярли появилась на открытии DREAM Fest 2025 вместе с автором хита «İstədim» (более 75 млн прослушиваний в YouTube) Rəssam’ом (Эльвин Гасанов). Напомним, трек вошёл в глобальные музыкальные тренды и открыл для них новые двери на зарубежные рынки. Их образы на бирюзовой дорожке удачно перекликались между собой и выглядели гармонично, создавая ощущение единой истории.

Народный артист Азербайджана Фаик Агаев появился на бирюзовой дорожке в casual костюме фисташкового оттенка, акцентом в котором стала брошь в виде короны, что добавило образу индивидуальности. Отметим, что как всегда, певец был галантным и открытым в общении с журналистами, не отказывая в комментариях и общении с гостями фестиваля.

Занявший в 2024 году на международном конкурсе «Новая волна» третье место Анар Агаев для выхода на бирюзовую дорожку DREAM Fest 2025 выбрал классический образ - костюм, который всегда остаётся вне времени и трендов. Выбор певца подчеркнул его спокойную уверенность и сдержанный стиль.

Популярный певец Замик Гусейнов для выхода на бирюзовую дорожку выбрал белый костюм, который добавил в общий ряд образов вечера лёгкий акцент свежести, хорошо вписался в атмосферу фестиваля, подчеркнув его индивидуальный стиль эстрадного исполнителя.

Примечательно, что для выхода на бирюзовую дорожку DREAM Fest 2025 артисты выбрали наряды не зарубежных брендов, а доверились азербайджанским дизайнерам – образы Айгюн Кязимовой, Зульфии Ханбабаевой и Розы Зяргярли создал Руфат Исмаил, AYSEL и SEVANNA сделали ставку на дизайнера Камиллу Бабаеву и не проиграли, а Тунзаля Агаева продолжила сотрудничество с модельером Орханом Султаном и т.д. Отметим, что такой выбор стал определенным важным знаком развития и укрепления модной индустрии внутри страны.

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