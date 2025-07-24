​​​​​​​In-Grid: «Баку – один из самых модных городов мира» - ВИДЕО

На Аллее Славы в Sea Breeze зажглась звезда популярной европейской певицы In-Grid (Ингрид Альберини), мировую славу которой в свое время принес мегахит «Tu es foutu».

Закладка именной звезды In-Grid состоялась в рамках проходящего в столице Азербайджана международного музыкального фестиваля DREAM FEST 2025 – отметим, что певица появится на фестивальной сцене 25 мая в рамках концертного дня под названием Super Star Day.

«Конечно я знаю несколько слов на азербайджанском языке, так как была в Баку множество раз, а в последний раз была в столице Азербайджана 5 лет назад на фестивале «Жара». Я очень скучала по Баку – это город, который является одним из самых модных городов мира. Знаю, что все мои итальянские друзья хотят приехать сюда, потому что здесь очень модно и очень красиво» - заявила In-Grid на закладке звезды на Аллее Славы в Sea Breeze.

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